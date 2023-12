Petardo esplode improvvisamente: bimbo perde tre dita

Rintracciata e denunciata una donna

Mancano ancora diverse ore alla notte di San Silvestro, ma si contano già gli incidenti causati dai botti. Un caso si è verificato in provincia di Taranto, in Puglia, dove un bimbo di 10 anni, ha perso il pollice della mano sinistra e due dita della mano destra. Questo perché il petardo è esploso in maniera improvvisa.

Da quanto emerso, il petardo era stato acquistato poco prima da una donna che è stata rintracciata e denunciata. La donna in casa aveva anche altri fuochi d’artificio artigianali detenuti illecitamente.

Il bambino vittima dell’incidente, portato inizialmente all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato poi trasportato al Policlinico di Bari dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva.