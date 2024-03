Petrosino, l’assessore Albano inaugura il nuovo Centro per l’impiego

Gli uffici saranno aperti il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13

PETROSINO (TRAPANI) – Uno sportello del Centro per l’impiego è stato inaugurato questa mattina a Petrosino, in provincia di Trapani. L’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, ha tagliato il nastro assieme al sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi. Presente anche il direttore del dipartimento regionale del Lavoro, Ettore Foti. Gli uffici, che si trovano nella sede del municipio, saranno aperti il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13. Giorni e orari potranno successivamente variare in base alle esigenze dell’utenza.

Lo sportello offrirà servizi di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione nelle liste dedicate alle categorie fragili e tutti i servizi propri dei Centri per l’impiego.

Albano: “Offerta sempre più capillare”

“Prosegue l’impegno del governo – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano – per potenziare la rete regionale dei Centri per l’impiego. Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese che si trovano più lontani dai grandi centri urbani. L’apertura dello sportello rappresenta, in questo senso, una risposta concreta, che vuole ridurre sempre di più le distanze tra cittadini e luoghi di informazione e di reperimento del lavoro, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale territoriale”.