Petrosino, operaio colpito da una bara: ricoverato in ospedale

PETROSINO (TRAPANI) – Grave incidente sul lavoro all’interno del cimitero di Petrosino. Un operaio è ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Si trova in rianimazione per un grave trauma cranico.

L’operaio, di 48 anni, si stava occupando della tumulazione di una bara, che d’improvviso è scivolata via dal sollevatore sul quale era stata posizionata. L’uomo è stato colpito in pieno: la bara cadendo durante la manovra di sollevamento, forse non stretta adeguatamente all’argano, lo ha colpito alla testa. Oltre a una profonda ferita al capo, che ha causato una emorragia cerebrale, in ospedale i medici hanno accertato anche traumi al volto e al torace. Dapprima è stato condotto presso il presidio ospedaliero di Marsala, e da qui, dopo essere stato intubato, trasferito a Villa Sofia a Palermo, nel reparto di neurorianimazione. La Procura di Marsala ha aperto un’indagine.