Phoenix a tre punte al Rally Regione Piemonte

Il sodalizio messinese pronto al secondo round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

SANTA TERESA RIVA (ME) – In uno scenario patrimonio UNESCO come quello cuneese delle Langhe nei dintorni di Alba, si svolge il Rally Regione Piemonte. Phoenix si presenta al via del secondo appuntamento di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con tre equipaggi tutti su auto di spicco e ben illuminati dai riflettori della vigilia ed in gara sotto gli obiettivi delle telecamere dei live streaming e delle dirette RAI Sport e ACI Sport TV.

Il nisseno Salvatore Lo Cascio navigato dall’esperto palermitano Gianfranco Rappa è stato la sorpresa del GR Yaris Rally Cup, il monomarca di casa Toyota sempre più affollato e combattuto, dove l’equipaggio siciliano, nella gara d’apertura al Ciocco, si è fatto ben notare per la decisa rimonta nella seconda parte. Adesso il giovane pilota di Caltanissetta cerca conferme dal progressivo feeling con la versatile vettura giapponese. Tra le 15 Toyota Yaris in gara ci sarà anche Delfino La Ferla, l’appassionato imprenditore nisseno che torna al volante dopo due stagioni e sarà affiancato dal bravo Roberto Longo, per l’esaltante esperienza nella quale crede ed partner attivo di Phoenix.

A caccia di riscatto il giovane Michele Coriglie che come sempre avrà alle note il toscano Luca Grilli sulla Peugeot 208 in versione rally4. Il driver di Santa Teresa Riva ha un credito con la sorte dopo qualche noia di troppo alla gara d’apertura al Ciocco, adesso farà appello alla sua esperienza per cercare punti tricolori preziosi.