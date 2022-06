Piana degli Albanesi, si insedia la Giunta del sindaco Petta

Vice sindaco è stata nominata l’assessore Simona Scalia che ha anche le deleghe politiche sociali

2' DI LETTURA

PIANA DEGLI ALBANESI (PA) – Si è insediata la nuova Giunta comunale di Piana degli Albanesi guidata dal sindaco Rosario Petta, riconfermato per il suo secondo mandato.

“Una nuova emozionante elezione mi ha reso soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto per la nostra comunità in questi 5 anni. Essere riconfermato sindaco è emozionante e appassionante oggi ancor più che 5 anni fa – ha detto il sindaco Rosario Petta -. Ho nominato i componenti della Giunta comunale con la consapevolezza che Piana ha scelto il prosieguo della nostra attività amministrativa e ci ha scelti con 1.510 preferenze con il 48,37% di preferenze sulle altre due liste (32,45% per Primavera Arbëresh e 19,19% per la lista Oltre) presenti alla competizione elettorale ed oltre segno tangibile e chiaro di una strada tracciata e perseguita in maniera condivisa con la cittadinanza”.

“Sono onorato – ha aggiunto il primo cittadino – di guidare una Giunta comunale costituita da amministratori con la pregressa esperienza dei 5 anni precedenti e da nuovi innesti, una squadra pronta, competente, e ben delineata per garantire continuità amministrativa, garanzia dei diritti del cittadino e capacità programmatica e gestionale. Piana ha nettamente voluto supportarci e condividere con noi i risultati conseguiti nei trascorsi 5 anni di amministrazione Petta, le progettualità poste in essere e il programma dedicato e disegnato su Piana degli Albanesi”.

Vice sindaco è stata nominata l’assessore Simona Scalia che ha anche le deleghe politiche sociali, politiche giovanili, politiche comunitarie, personale, turismo, sport e spettacolo, pubblica istruzione, formazione, servizio civile e comunicazione. L’assessore Nicolò Benfante, oltre al bilancio, le deleghe ai tributi, informatizzazione, trasparenza e anticorruzione e privacy. L’assessore Giuseppe Carbone, lavori pubblici, servizi ambientali, servizi a rete, manutenzioni, impiantistica sportiva, patrimonio, attività produttive. L’assessore Morena Picone, invece, urbanistica, edilizia privata, sanatoria, pianificazione territoriale, ufficio del centro storico, contenzioso, polizia municipale, viabilità e protezione civile. Il sindaco ha tenuto le deleghe cultura, politiche sanitarie, rapporti con gli organi sovracomunali.