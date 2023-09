Piano di rilancio per Castello Utveggio, gestione diretta a Palazzo d’Orleans

L'edificio finisce nell'elenco dei siti presidenziali della Regione

PALERMO – Castello Utveggio di Palermo diventa uno dei siti presidenziali della Regione e passa quindi sotto il controllo diretto di Palazzo d’Orleans. La Giunta Schifani ha approvato la relazione della segretaria generale, Maria Mattarella, che ha proposto di inserire il palazzo che sorge su un promontorio di Monte Pellegrino, già sede del Cerisdi, tra l’elenco dei siti presidenziali.

I ritardi nei lavori

L’obiettivo è “valorizzare” l’edificio che è stato al centro di un caso proprio per i ritardi accumulati dal consorzio di ditte che si era aggiudicato l’appalto per l’efficientamento energetico, la ‘Santa Chiara consortile’ di Favara. Dopo una dura presa di posizione da parte di Schifani, e una penale per il consorzio, fu impressa una accelerazione al cantiere e il governatore promise di vigilare sull’andamento dei lavori. Tra gli interventi da eseguire, la sostituzione di tutti gli infissi esterni con porte e finestre a taglio termico e vetrocamera. Nel progetto anche un cappotto termico con resine di ultima generazione, un nuovo impianto di climatizzazione e pannelli fotovoltaici per la produzione di 25-30 kilowatt di energia elettrica, oltre che l’illuminazione interna ed esterna a led.

I nuovi piani per Castello Utveggio

Ora Palazzo d’Orleans decide di prendere sotto il suo ombrello Castello Utveggio. Cambia anche il sistema di governance: prima la manutenzione era a cura del dipartimento Finanze che gestisce i beni della Regione, ora tutto passa al servizio Tecnico della segreteria Generale. L’immobile viene equiparato a Palazzo d’Orleans, a Palazzo De Simone (sempre in piazza Indipendenza) e alla sede di Bruxelles della Regione. Una mossa che secondo l’impostazione data dagli uffici avallata dalla Giunta, dovrebbe consentire “l’accelerazione dei lavori e una più puntuale valorizzazione logistico-funzionale” dell’immobile. Nei piani c’è l’idea di fare di Castello Utveggio un “polo di attrazione per il turismo nazionale e internazionale”, oltre che sede ideale per l’organizzazione di eventi e convegni.