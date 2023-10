Zona B dell’Oasi del Simeto, Mirenda: “Inserirla nel piano regolatore”

La nota del capogruppo in consiglio della Nuova Dc

CATANIA – Inserire nel nuovo piano regolatore generale di Catania la zona B dell’Oasi del Simeto: è la richiesta che il consigliere comunale Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha ha fatto al direttore all’urbanistica Biagio Bisignani. Mirenda ha incontrato anche il comitato Pre-Oasi, rappresentato da Maria Siracusa, per discutere dell’inserimento a vincolo relativo (e non assoluto) nel futuro PRG della zona “B” Pre-Oasi del Simeto.

“Dall’incontro con l’ingegnere Bisignani – spiega Mirenda – è scaturito l’inizio di un percorso, con la commissione urbanistica e in sinergia con l’assessore La Greca, che porterà alla richiesta di inserire la zona B dell’Oasi del Simeto, area di pre-riserva, nel nuovo Piano Regolatore Generale, per estrapolarla e fare una nuova perimetrazione, rendendola urbanizzata, affinché venga tolta dal vincolo Pre-Oasi”.

Il piano regolatore di Catania e la zona B

“Il Comune di Catania – si legge in un comunicato di Mirenda – è, dunque, favorevole ad iniziare un percorso di risanamento del territorio per un riordino urbanistico, mirato a restituire dignità a chi vive nei villaggi a mare. Nella zona B manca, infatti, un piano di recupero urbanistico, in quanto zona vincolata con questa legge complessa che stride tra ambiente e urbanistica”.

“Anche il sindaco Enrico Trantino – continua Mirenda – sicuramente auspica la regolarizzazione della zona B. Si terranno a breve iniziative consiliari e progettuali in sinergia con la Regione Siciliana e la Provincia, che è l’ente gestore”.