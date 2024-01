Piano Tavola, non ce l’ha fatta il 18enne coinvolto nell’incidente

La vittima è di Misterbianco

PIANO TAVOLA (BELPASSO) – È l’ennesima tragedia della strada. Ancora una vittima caduta sull’asfalto delle arterie della provincia dove non si contano più le croci. Non ce l’ha fatta il 18enne di Misterbianco rimasto vittima dell’incidente tra lo scooter sul quale era in sella ed un’Alfa.

I medici dell’ospedale Cannizzaro hanno provato in tutti i modi a salvare la vita del giovane: purtroppo, non c’è stato però nulla da fare.

La cronaca

Uno scontro violento, avvenuto per cause ancora tutte da accertare. L’impatto tra un’Alfa ed uno scooter Honda 125, si è verificato nel pomeriggio lungo via Rinaudo nell’area industriale di Piano Tavola, in territorio di Belpasso. Il bilancio provvisorio era stato di due feriti (entrambi giovani) che erano in sella al due ruote. Per il 18enne era stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza dall’ospedale Cannizzaro di Catania dov’era stato trasportato e ricoverato in codice rosso. L’altro ferito è stato invece trasportato dal personale medico del 118 al San Marco. Illeso il conducente dell’auto.

Sul posto, sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Paternò.