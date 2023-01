Piantedosi ad Agrigento: “Onore a Lampedusa, daremo un contributo”

Il ministro dell'Interno ha annunciato lo stanziamento di un contributo per l'isola per far fronte alle ingenti spese

AGRIGENTO – “Onore a Lampedusa, isola che ormai da decenni è la prima frontiera dell’Europa. Spero di tornare presto con qualcosa che potrà essere il segno tangibile della discussione avviata oggi”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, arrivato questo pomeriggio ad Agrigento per presiedere il Comitato per l’Ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa sulla questione migranti.

Al vertice, durato quasi due ore, ha partecipato anche il capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini. Alla riunione presenti pure i vertici delle forze dell’ordine, il procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella, e il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.

Un incontro nato proprio dalla richiesta di aiuto lanciata negli scorsi giorni dal primo cittadino: “L’isola ha salvato migliaia e migliaia di migranti nel corso di questi anni e chiederò un risarcimento che consiste nel fare subito Lampedusa zona franca, come del resto ci era stato promesso”.

Un appello che è stato raccolto dal ministro Piantedosi che, a margine dell’incontro, ha annunciato lo stanziamento di un contributo per Lampedusa per far fronte alle ingenti spese: “Il sindaco ci ha fatto presente che in pochi giorni i migranti hanno un costo, in termini di produzione di rifiuti, quantificato in quello che che l’intera popolazione raggiunge in un anno ed è impossibile sostenerlo con le sole risorse del comune.”