Picanello, 19enne guida lo scooter senza patente: un coltello nel sellino

Il controllo in via Giacomo Leopardi, a Catania

CATANIA – Durante un posto di controllo in via Giacomo Leopardi, all’altezza del quartiere di Picanello, i militari hanno fermato un 19enne alla guida di un SH 300 che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di almeno 17 centimetri.

L’arma bianca è stata sequestrata: si trovava sotto alla sella dello scooter che il giovane guidava senza patente. Il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e per guida senza patente.

I militari hanno fermato oltre 30 veicoli e identificato 45 persone, elevando più di una dozzina di sanzioni amministrative (mancata copertura assicurativa e revisione periodica, guida senza casco, cintura e patente), per un totale di circa settemila euro. Per quattro veicoli è scattato anche il sequestro o il fermo amministrativo.