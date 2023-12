Picanello, un borseggiatore in azione in mezzo alla folla: arrestato

E' stato posto ai domiciliari

CATANIA – Un pregiudicato siracusano 60enne era venuto a Catania a rubare portafogli in un negozio di Picanello. E dopo il primo “colpo”, un portafogli di pelle nera sfilato dalla borsa di una catanese, se ne stava in mezzo alla folla in cerca di una nuova vittima. La signora però aveva scoperto il furto e chiamato i carabinieri, che in tempi record hanno visto le videocamere, lo hanno individuato e bloccato.

L’arresto

Alla fine il 60enne, che peraltro sarebbe dovuto essere a casa perché in stato di detenzione domiciliare, è stato arrestato e posto nuovamente ai domiciliari. Dovrà rispondere di furto aggravato ed evasione. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, nell’ambito dell’operazione “Natale sereno”.

I controlli

I militari sono presenti, per fare prevenzione, nelle aree a maggiore vocazione commerciale e turistica della città. Lo scopo è garantire a residenti e turisti che affollano il centro di Catania, la possibilità di poter godersi i propri momenti di svago in una cornice di sicurezza e di spensieratezza.

La dinamica

La signora stava guardando dei prodotti e aveva la borsa leggermente aperta. Il malfattore si è avvicinato e ha sfilato il portafogli. Poi è rimasto lì in cerca di nuove vittime. Ma non gli è andata bene. La refurtiva è stata consegnata alla signora, che ha ringraziato, quasi commossa, l’equipaggio del Radiomobile.

