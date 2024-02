Picchia la moglie alla presenza dei figli minori: finisce in manette

La donna è stata condotta in una struttura protetta insieme ai piccoli

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Un uomo, un pluripregiudicato, lo scorso sabato, 23 febbraio, a Canicattì, comune della provincia di Agrigento, ha colpito la moglie con diversi calci e pugni e alla presenza dei figli minori. Una donna ha allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto, bloccato l’aggressore e soccorso la vittima insieme ai due bambini.

I motivi della violenza sarebbero futili. La donna è stata portata in ospedale dove le sono state curate le lesioni, giudicate guaribili in 7 giorni, subito dopo è stata accompagnata in una struttura protetta insieme ai figli. Per l’uomo, invece, si sono aperte le porte del carcere.