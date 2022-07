Picchia due vigilesse per una multa: scattano le manette per un 47enne

La violenza nel centro di Scicli

1' DI LETTURA

Aveva aggredito e picchiato due vigilesse, domenica scorsa, in via Pinchielli, nel centro di Scicli nel ragusano. Ora l’uomo, S.S., di 47 anni, è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. L’indagatto pare avesse protestato vivacemente a causa di una multa.

La violenza

Poi con la sua auto ha speronato quella delle due agenti della polizia municipale. Infine le ha aggredite a pugni. Fermato, era stato arrestato e ammesso ai domiciliari. Ieri, in sede di convalida dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di applicare la misura cautelare in carcere. È stato prelevato accompagnato in contrada Pendente dove attenderà il processo. L’uomo aveva dei precedenti. Le due vigilesse sono state soccorse e medicate in ospedale. La prognosi, per loro, è di 8 giorni.