Picchiato a calci e pugni davanti a un distributore, incubo a Marsala

Indagano i carabinieri

MARSALA (TRAPANI) – Un uomo è stato picchiato con calci e pugni, senza apparente motivo, da due ragazzi davanti ad un distributore automatico di sigarette alla periferia di Marsala (Trapani). L’aggressione, avvenuta alcune sere addietro, è stata immortalata da una telecamera di un impianto di videosorveglianza.

Le immagini dell’aggressione

Dalle immagini si vede un uomo che scende da un’auto e si avvicina al distributore di sigarette e mentre si appresta a comprarle arriva un giovane che apre lo sportello del mezzo si impossessa delle chiavi lasciate nel quadro di accensione. L’uomo sembra chiedere cosa stesse facendo e per tutta risposta viene aggredito, anche da un altro giovane nel frattempo arrivato. La vittima viene tempestata da calci e pugni in varie parti del corpo, anche dopo essere finita a terra. Poi, i due giovanissimi si allontanano su uno scooter. L’uomo, tramortito, riesce a rialzarsi e ad allontanarsi in auto.

Paura a Marsala

L’aggressione, durata un paio di minuti, è avvenuta sulla statale 115 per Mazara, in contrada Cuore di Gesù, nella notte tra il 14 e il 15 giugno. Il video della violenza gira da ieri su whatsapp e sui social, senza volti oscurati. I due ragazzi protagonisti della vicenda, uno minorenne, sarebbero volti noti alle forze dell’ordine e uno sarebbe già stato arrestato o fermato dai carabinieri. Negli ultimi mesi, cittadini e commercianti del centro di Marsala hanno evidenziato che a tarda notte in alcune strade girano giovani le cui intenzioni non appaiono proprio pacifiche. Di recente, il Comune di Marsala ha chiesto ottenuto dal ministero dell’Interno un finanziamento di 250 mila euro per l’installazione, in centro e nelle periferie, di altre 26 telecamere, che si aggiungeranno a quelle già installate nella Ztl.