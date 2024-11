Piccoli trascina il Cagliari, Verona ko

CAGLIARI (ITALPRESS) – Vittoria fondamentale per il Cagliari che batte 1-0 l’Hellas Verona e si porta a 14 punti in classifica, ma soprattutto lontano dalla zona retrocessione. Decisiva la rete di Piccoli a un quarto d’ora dalla fine, notte fonda invece per gli scaligeri ora a dieci ko in campionato. Prosegue dunque il momento negativo per gli uomini di Zanetti, nel match interno con l’Empoli servirà una risposta immediata. Il Cagliari, invece, affronterà la Fiorentina al Franchi. Gli ospiti, reduci dal pesante ko interno contro l’Inter, hanno provato a dare un segnale immediato con la conclusione dopo pochi secondi di Tengstedt terminata sul fondo. Quella della Unipol Domus è stata una gara ruvida, giocata a ritmi alti e con diverse occasioni da gol: l’occasione più ghiotta per i sardi nel primo tempo è stata quella di Zappa, ma il colpo di testa del difensore rossoblù è stato neutralizzato dall’ottimo intervento di Montipò. Diverse le chance per gli scaligeri, allo scadere Suslov – dopo un’azione pericolosa sulla sinistra di Lazovic – nonostante la porta sguarnita ha calciato sul fondo.

Nel secondo tempo la squadra di Zanetti ha tentato di dare una scossa per rompere un equilibrio alquanto fragile, al 12′ Lazovic ha colpito la traversa spaventando nuovamente Sherri. Col passare dei minuti Nicola ha cercato di mescolare le carte, decisivo l’ingresso di Felici: i padroni di casa hanno trovato il gol del vantaggio grazie a un affondo sulla sinistra del neo entrato e l’assist per Piccoli, che da dentro l’area piccola ha trovato la rete dei tre punti. Nel finale di gara diverse le occasioni per i sardi, ma Montipò ha evitato la seconda rete: non sono bastati i quattro minuti di recupero, l’Hellas perde ancora e rischia parecchio. Servirà una scossa per poter uscire da un periodo complicato.

