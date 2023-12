La droga, la giustizia e la musica neomelodica: chi è Pino Rosselli

Chi è il cantante arrestato per spaccio di stupefacenti

CATANIA – La musica neomelodica, i testi dedicati alla malavita, i problemi con la giustizia: è lo spaccato sulla vita di Pino Rosselli che emerge dai suoi canali social, soprattutto dai video caricati su Youtube. Il cantante neomelodico è stato arrestato per il possesso di droga e armi la mattina di martedì 6 dicembre.

Il blitz nello studio di registrazione

Il blitz che ha coinvolto Rosselli si è svolto nella sua casa e studio di registrazione nel quartiere San Giorgio, a Catania. In particolare, in casa di Rosselli sono stati trovati 18 chili di droga. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, il cantante era in possesso di 16 chili di marijuana, quasi 2 chili di hashish, svariate dosi di cocaina, Mdma, ketamina, ecstasy e materiale vario per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Sempre nella stessa abitazione sono state trovati un fucile a canne mozze, risultato rubato a Palagonia nel 1990, una pistola calibro 38 di fabbricazione belga, 40 cartucce di vario genere e oltre 1500 euro in contanti.

I precedenti

Non è la prima volta che a Pino Rosselli vengono contestati reati per droga. Nel 2019 il cantante fu scoperto dai carabinieri mentre cedeva della droga a un cliente in via Mirko, a Picanello. Dopo una perquisizione Rosselli risultò in possesso di otto dosi di cocaina, marijuana e 350 euro in contanti, che i militari ritennero essere l’incasso della vendita di droga.

Ancora prima, secondo le informazioni comunicate dai carabinieri, Rosselli era stato accusato di reati contro il patrimonio.

La musica

È su Youtube che si può trovare buona parte della produzione di Pino Rosselli, impegnato nella musica neomelodica. Il suo canale ufficiale conta poco meno di duemila iscritti e 137 video caricati, ma molti brani appaiono anche su un altro canale di diffusione musicale, su cui totalizzano migliaia di visualizzazioni.

L’ultimo titolo che appare sul profilo Facebook di Rosselli è “O’ Killer”, canzone del 2023, ma sul suo canale sono disponibili diversi altri videoclip girati a Catania, con titoli come “Quartiere Librino”, “Finalmente in libertà”, “A famiglia mia”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania