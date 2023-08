Piogge e temporali: è allerta gialla in Sicilia, le previsioni

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'isola

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha, infatti, diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido dalle 16 di oggi, venerdì 4 agosto, fino alle 24 di domani, sabato 5 agosto.

Sono previste piogge a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-settentrionali dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani e, per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti ovest. Mareggiate lungo le coste esposte.

Nel corso della giornata di oggi la perturbazione si sposterà verso sud-est, permettendo l’ingresso di ampie schiarite in estensione dalle zone occidentali e le ultime piogge si attarderanno fino al mattino sul versante ionico, esaurendosi successivamente.

Domenica 6 agosto, invece, il fronte si allontanerà verso i Balcani e la pressione tornerà a salire sulla nostra regione, favorendo maggior stabilità atmosferica e un lieve recupero delle temperature, destinate però a mantenersi leggermente sotto le medie del periodo e in un contesto ancora piuttosto ventoso.

Temperature

Temperature in discesa in quasi tutta l’isola tranne a Catania che rimane bollino giallo. L’avviso sul rischio incendi e ondate di calore della protezione civile indica 37 gradi di temperature massima percepita per la giornata di sabato 5 agosto. A Palermo 29, a Messina 32.

Rischio incendi: ecco dove

Il bollettino vengono indica pericolosità alta e livelli di allerta massimo (allerta rossa) ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Pericolosità media e preallerta arancione a Catania, Messina, Palermo e Trapani.