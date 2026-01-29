Pioggia e forte vento: allerta gialla in Sicilia per il 30 gennaio

A rischio l'area settentrionale

PALERMO – Il dipartimento della Protezione civile regionale ha emesso per domani un’allerta gialla per la Sicilia settentrionale. Sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici.

Venti e mari mossi

I venti saranno tendenti a localmente forti nord-occidentali. I mari da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale settore ovest e Stretto di Sicilia; molto mossi resto del Tirreno e lo Ionio meridionale.