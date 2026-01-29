 Allerta gialla in Sicilia per il 30 gennaio: piogge e venti forti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Pioggia e forte vento: allerta gialla in Sicilia per il 30 gennaio

A rischio l'area settentrionale
IL BOLLETTINO
di
1 min di lettura

PALERMO – Il dipartimento della Protezione civile regionale ha emesso per domani un’allerta gialla per la Sicilia settentrionale. Sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici.

Venti e mari mossi

I venti saranno tendenti a localmente forti nord-occidentali. I mari da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale settore ovest e Stretto di Sicilia; molto mossi resto del Tirreno e lo Ionio meridionale.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI