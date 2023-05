Pioppo, la frazione di Monreale che sogna in grande nel calcio a 5

Centinaia di tifosi al seguito della squadra di futsal

Il Pioppo Futsal sogna in grande. La squadra di calcio a 5, nata poco più di un anno fa, ha già portato a casa diversi importanti risultati nella stagione che sta per concludersi. La netta vittoria del campionato di Serie D 2022/2023 e il trionfo nella Coppa Trinacria hanno già arricchito la bacheca della compagine monrealese. I gialloverdi adesso sono già proiettati alla prossima stagione, quando con ogni probabilità punteranno anche alla vittoria del titolo in Serie C2.

Anche perché la squadra della piccola frazione di Monreale ha al seguito centinaia di tifosi. La società di Fabio Gullo, infatti, può vantare un sostegno sugli spalti degno di realtà ben più grandi. E proprio per questo motivo il Pioppo Futsal ha dedicato anche ai propri supporters la Coppa Trinacria vinta ai danni del Ficarazzi. Cori, bandiere, striscioni e fumogeni per sostenere con il massimo dell’entusiasmo la propria squadra di calcio a 5. Ecco una clip pubblicata sulla pagina Instagram del Pioppo che mostra effettivamente quanto detto.