Pisa-Palermo, la diretta testuale del match – LIVE

Tutte le azioni salienti della sfida valida per la ventottesima giornata di Serie B

PALERMO – E’ di nuovo tempo di scendere in campo per il Palermo che, dopo il pareggio a reti bianche maturato al “Barbera” contro la Ternana nell’infrasettimanale di martedì 28 febbraio , è ospite all “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” del Pisa di D’Angelo .

Tre pari di fila per la compagine di Corini, chiamata a riprendere la propria corsa dopo un tour de force di scontri diretti per rimanere aggrappata al gruppone play-off. I padroni di casa, in momento decisamente positivo con tre vittorie e un pari nelle ultime quattro gare, puntano invece ad allungare la propria striscia di risultati utili per avvicinarsi alla zona promozione diretta in Serie A.

Non mancano le sorprese nell’undici titolare scelto dall’allenatore di Bagnolo Mella. Nel consueto 3-5-2, davanti a Pigliacelli, confermato il terzetto difensivo composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi. A centrocampo è Damiani a vincere il ballottaggio con Broh in cabina di regia, con Saric e il recuperato Verre mezzali e Di Mariano e il giovane Aurelio sugli esterni. In avanti la vera sorpresa di giornata: è Edoardo Soleri ad affiancare il bomber Brunori, per la prima volta dal primo minuto insieme all’attaccante italo-brasiliano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, padroni di casa in tenuta casalinga a strisce nerazzurre mentre i rosa giocano in completo interamente bianco. L’arbitro fischia l’inizio del match: comincia Pisa-Palermo. Nonostante un buon Palermo in avvio la prima occasione del match è per il Pisa, all’8′, con Gliozzi che impatta di testa su cross di Moreo ma Pigliacelli blocca sicuro. Al 9′ primo cartellino giallo del match, ammonito Mastinu per gioco pericoloso su Saric. Al 11′ occasione importante per il Palermo con Saric che, arrivato al limite dell’area su servizio di Damiani, spara un rasoterra mancino molto preciso che trova la grande risposta di Nicolas in angolo. Al 13′ di nuovo un’ammonizione tra le fila del Pisa, giallo questa volta comminato a Caracciolo per gioco pericoloso su Soleri. Decisamente meglio il Palermo in questa prima fase di gara, padrone del possesso palla e molto aggressivo nel recupero palla, con il Pisa in grande difficoltà nel costruire gioco e trovare spunti per uscire dalla pressione rosa e ripartire.

Articolo in aggiornamento.

IL TABELLINO

PISA: 1 Andrade, 4 Caracciolo (cap.), 8 Marin, 9 Gliozzi, 10 Torregrossa,15 Tourè, 18 Mastinu, 19 Esteves, 20 Beruatto, 32 Moreo, 93 Barba. A disposizione: 22 Livieri, 6 Hermansson, 16 Nagy, 17 Sibilli, 21 Zuelli, 25 Gargiulo, 26 Masucci, 27 Tramoni, 30 De Vitis, 33 Calabresi, 44 Rus, 80 Morutan. Allenatore: D’Angelo.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 25 Buttaro, 30 Valente, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

Arbitro: Pezzuto (Lecce). Assistenti: Bottegoni (Terni) – Fontemurato (Roma 2). Quarto Ufficiale: Giaccaglia (Jesi). VAR: Di Martino (Teramo). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Mastinu, Caracciolo.