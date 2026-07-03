La nota dell'Oipa Palermo

PALERMO – Toretto, un pitbull maschio di 11 anni, visibilmente denutrito e abbandonato su una terrazza di copertura senza riparo, è stato sequestrato dalle guardie zoofile dell’OIPA di Palermo, intervenute a seguito di una segnalazione.

Al loro arrivo, gli agenti sono stati condotti sulla terrazza attraverso una scala a chiocciola estremamente stretta, ripida e difficile da percorrere: una circostanza che ha reso subito chiaro che il cane – anziano, di grossa taglia e nelle gravi condizioni fisiche in cui versava – non potesse utilizzarla in autonomia per accedere all’abitazione o trovare riparo.

Toretto viveva senza cibo né acqua a disposizione, sotto il sole cocente di questo periodo e senza alcun tipo di protezione dal caldo intenso e dalle intemperie. L’intera superficie della terrazza era in condizioni igienico-sanitarie pessime, completamente ricoperta di feci. Toretto presentava anche diffuse aree di alopecia sulla coda e una ferita infetta sulla zona perianale, sulla quale erano presenti numerose mosche.

“Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a una situazione complessa, con un cane detenuto in condizioni terribili e veramente molto debilitato. Il nostro intervento è stato necessario per restituire sicurezza, salute e dignità a Toretto che, una volta concluso l’iter previsto dalla legge, speriamo possa trovare una famiglia amorevole che lo accolga”, ha detto Irene Siragusa, coordinatrice guardie zoofile OIPA Palermo.