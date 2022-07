Più controlli in centro storico e nelle zone della movida

È l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra l’assessore Carta, il comandante della Polizia Municipale e il commissario Cassarà

PALERMO – Più controlli della polizia municipale nelle aree del centro storico e, in particolare, nelle zone della movida notturna. È questo l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra l’assessore al centro storico, Maurizio Carta, il comandante della Polizia Municipale, Margherita Amato e il commissario Benny Cassarà, per affrontare la necessità di un maggiore presidio per il controllo della qualità e dell’adeguatezza delle attività commerciali in piazza Verdi e in via Maqueda, nonché, in sinergia con le forze dell’ordine, nei luoghi del divertimento serale sia in centro storico, sia lungo la costa, fino alle borgate di Mondello e Sferracavallo.

“La vitalità di questi luoghi, sottratti all’antico degrado grazie alle attività gastronomiche, commerciali e per il tempo libero, deve essere sempre equilibrata rispetto alla sicurezza degli avventori e dei turisti, nonché al benessere delle persone che vi abitano e che pretendono anch’esse sicurezza e decoro. Il corpo di Polizia municipale, nonostante la riduzione di organico a cui è sottoposto da anni – sottolinea l’assessore Carta – ha assicurato con generosità un impegno aggiuntivo a partire già da oggi e un progressivo impiego di personale soprattutto nel fine settimana. Si tratta naturalmente di una prima

risposta non esaustiva in attesa di interventi più strutturali che saranno messi in campo successivamente”.

Inoltre, è stato avviato un percorso, in collaborazione con Sispi e con le altre forze dell’ordine, per aumentare l’efficacia del sistema di videosorveglianza della Ztl, sia come misura di prevenzione, sia come misura di indagine per ridurre il pericolo per le persone che vogliano godere della rinascita del centro storico o di altre parti della città.

“Nei prossimi giorni, con il sindaco Roberto Lagalla, avvieremo un tavolo con la Prefettura e la Questura per garantire la massima e più efficace sinergia a vantaggio della sicurezza della città. Infine – conclude Carta – su precisa indicazione del sindaco è stato avviato un percorso deliberativo che consentirà di integrare il personale della polizia municipale con volontari adeguatamente predisposti, per ampliare l’efficacia del controllo del territorio e per la pronta segnalazione degli illeciti”.