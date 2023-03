Pnnr, Borgonzoni in Sicilia per il primo progetto finanziato

A Santa Lucia del Mela 1,6 milioni destinati ai Borghi storici

MESSINA – “Un progetto frutto di un lavoro di squadra, che coinvolge l’intera comunità e guarda in particolare ai giovani. Un piano che mira a costruire un ponte tra generazioni per traghettare nel futuro un patrimonio ricco di storia. Tutti motivi che mi spingono a credere che i fondi Pnrr investiti dal Ministero della cultura daranno ottimi frutti, trasformando il Borgo in uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese”.

Così il sottosegretario Lucia Borgonzoni stamani durante la conferenza stampa organizzata nella chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina per presentare l’avvio del progetto ‘Rigenerazione culturale e sociale del Borgo Sacro di Santa Lucia del Mela’, nell’ambito dei finanziamenti previsti nel bando ‘Attrattività dei borghi storici’, che ha rappresentato il primo banco di prova sulle risorse del Pnrr per i piccoli comuni.

“Siamo molto soddisfatti – hanno aggiunto il sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto e Carlotta Previti, esperta in fondi europei e amministratore unico della società C-Eve – che proprio il Comune di Santa Lucia del Mela è stato il primo in Sicilia a ottenere, in forma singola e non aggregata ad altri comuni, i fondi del Pnrr: un milione e seicentomila euro, finanziati dall’Unione europea nel programma NextGenerationeu e dal Ministero della cultura. Oggi avrà inizio un progetto che opererà una rigenerazione”.