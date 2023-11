Pochi alloggi e affitti cari: la vita sempre difficile dei ‘fuorisede’

Le statistiche di una indagine. I dati della Sicilia

PALERMO- Tra carenza di alloggi, caro- affitti, case fatiscenti con neanche gli impianti a norma, la vita e l’esercizio del diritto allo studio per gli studenti universitari fuorisede non sono facili in Sicilia. Lo conferma un’indagine, “Senza casa senza futuro”, realizzata su scala nazionale da Udu, Sunia e Cgil e presentata oggi a Palermo col Focus sulla Sicilia.

I fuorisede in Sicilia

Nelle tre aree metropolitane sede di Ateneo gli studenti fuorisede sono 33.930, di cui 12.914 a Catania, 12.750 a Palermo, 9.357 a Messina. Gli alloggi pubblici a disposizione sono 1.868. E per quanto riguarda il privato i prezzi delle locazioni sono aumentati nell’ultimo anno del 18% a Palermo, del 14% a Messina, del 5% a Catania. Sugli affitti grava anche il peso della mancanza di regolare contratto, che , come ha detto la segretaria generale del Sunia Sicilia, Giusi Milazzo, “rende più facile ai proprietari aggirare gli accordi territoriali che dovrebbero tenere sotto controllo i prezzi”.

Gli affitti in nero

Secondo quanto emerso dall’indagine, realizzata attraverso la somministrazione di 20 mila questionari su scala nazionale 600 dei quali in Sicilia, a Palermo e Catania il 15% degli affitti sono in nero, a Messina il 10%. Contro una media nazionale del 5,5%. Ma solo il 40% degli studenti è disposto a denunciare.

Gli alloggi ‘difficili’

A Palermo e Catania soprattutto, si aggiunge la difficoltà a reperire alloggi, probabilmente anche per forme di diffidenza dei proprietari nei confronti degli studenti. Con paradossi “come a Messina- ha detto Damiano Di Giovanni, dell’Udu- dove la casa degli studenti, in pieno centro con la capienza di 220 posti, è chiusa da 17 anni”. O a Catania, “dove- ha rivelato Damiano Licciardello, dell’Udu- la riconversione di 3 ex ospedali, Santo Bambino, Ascoli Tomasello e parte del Policlinico, potrebbe garantire 500 posti per studenti”. E ancora, a Palermo “dove l’Ersu – affermato Valerio Quagliano, dell’Udu- ha chiesto di potere utilizzare l’hotel San Paolo Palace e un albergo di Valderice, ricevendo il no per il primo dal Comune, per il secondo dalla Regione”. Intanto mancano gli alloggi, e uno studente su tre, è comunque in cerca di una sistemazione migliore. (ANSA).

