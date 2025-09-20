Pole di Verstappen davanti a Sainz al Gp di Azerbaijan

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1’41″117 e beffa la sorprendente Williams dello spagnolo Carlos Sainz per +0″478; terzo posto per la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson, a +0″590 dal pluri-iridato oranje. “E’ stata una qualifica lunghissima, difficile mettere insieme il giro giusto – il commento a caldo di Verstappen – All’ultimo giro ho soltanto spinto al massimo, per via delle bandiere rosse abbiamo rischiato di finire le gomme. Sono contento di come sta andando il weekend, siamo migliorati di sessione in sessione, facendo benissimo nel momento in cui contava di più. Spero di poter continuare così. La gara sarà lunga, bisognerà gestire le gomme su una pista insidiosa”. Ottima prestazione sul circuito di Baku anche per l’italiano Andrea Kimi Antonelli, che porta la Mercedes in quarta posizione a +0″600 da Verstappen e davanti al compagno di squadra George Russell. Delude, invece, Lando Norris che non approfitta dell’errore del rivale nel Mondiale e non va oltre la settima casella. Fuori dai giochi, dopo essere andati a muro nel Q3, Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari), che partiranno rispettivamente nono e decimo alle spalle di Yuki Tsunoda (Red Bull) ed Isack Hadjar (Racing Bulls). L’altro ferrarista Lewis Hamilton, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, è stato eliminato in Q2 e partirà 12esimo.

