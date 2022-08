Polfer, oltre 700 persone controllate: denunciato uno straniero

105 bagagli ispezionati, 72 agenti impegnati in 55 scali ferroviari della Sicilia

1' DI LETTURA

Oltre 700 persone controllate – una delle quali denunciata -, 105 bagagli ispezionati, 72 agenti impegnati in 55 scali ferroviari della Sicilia: è il bilancio dei controlli del compartimento polizia ferroviaria per la Sicilia durante la settima dedicata all’operazione “Stazioni Sicure”.

A Messina, gli agenti durante i controlli hanno denunciato uno straniero perché non ha rispettato l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro i termini prescritti. L’operazione si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer, che ha dislocato le pattuglie, equipaggiate con metal detector e palmari, in base al flusso dei passeggeri in transito e verso le aree maggiormente sensibili