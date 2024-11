Policlinico di Palermo, al via la campagna vaccinale per i fragili

Ogni venerdì attivo un punto vaccinale in concomitanza con le visite di Ematologia

PALERMO – A partire da domani, ogni venerdì presso la divisione di Ematologia del Policlinico Paolo Giaccone sarà presente un punto vaccinale che consentirà ai pazienti, in concomitanza con le visite previste per la patologia ematologica, di poter usufruire della somministrazione dei vaccini.

Il percorso di facilitazione, grazie al quale i pazienti ematologici saranno informati e avviati alla vaccinazione per le infezioni previste dal Calendario di Immunizzazione per la Vita della Regione Sicilia, è stato istituito grazie alla stretta collaborazione tra l’Ambulatorio Vaccinale della UOC Epidemiologia Clinica, diretta dal Prof. Francesco Vitale, di cui è referente il Prof. Claudio Costantino, e l’Ambulatorio Linfomi e Malattie Linfoproliferative della UOC di Ematologia, direttore professore Sergio Siragusa, di cui è referente la dott.ssa Salvatrice Mancuso.

Dalla collaborazione tra ematologo e medico di Sanità Pubblica, verrà individualizzato il timing e la sequenza corretta di somministrazione (e cosomministrazione) dei vaccini nei singoli pazienti, in relazione alla storia clinica e ai percorsi terapeutici, che a loro volta contribuiscono al mantenimento dello stato di immunosoppressione.

“Oggi più che mai – sottolinea la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari – la vaccinazione si conferma come uno strumento fondamentale di sanità pubblica, non solo per prevenire la diffusione di malattie infettive, ma anche per proteggere le persone più vulnerabili. I soggetti fragili, tra cui anziani, persone con patologie croniche, e immunodepressi, sono particolarmente esposti alle complicanze gravi delle infezioni. Per loro, il vaccino rappresenta una vera e propria barriera protettiva. La vaccinazione, dunque, non è solo una scelta individuale, ma anche un atto di responsabilità collettiva che riduce il rischio di complicanze e contribuisce anche a diminuire la pressione sui sistemi sanitari, garantendo che le risorse siano disponibili per chi ne ha più bisogno”.

Tra i soggetti con profili clinici e immunologici di particolare vulnerabilità, per i quali è consigliata la vaccinazione, vi sono i pazienti con linfoma e processi linfoproliferativi che presentano una speciale compromissione delle difese immunitarie.