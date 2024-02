Policlinico, esami di OCT: istituita cabina di regina per la lista d’attesa

L'obiettivo è implementare e rafforzare le attività messe in campo

PALERMO – Il Commissario straordinario del Policlinico, Maria Grazia Furnari, in accordo con il Rettore Massimo Midiri, ha convocato una task force con gli uffici interessati per affrontare il problema della lista d’attesa per gli esami OCT presso l’unità operativa di Oculistica e ha contattato telefonicamente la responsabile della UOC, in atto non presente in Azienda.

“In esito alla riunione e al sopralluogo è stato rilevato che la causa delle recenti disdette degli esami OCT – spiega il Commissario straordinario, insediatasi lo scorso 1 febbraio – risiede in alcune criticità tecniche dell’apparecchiatura che entro la prossima settimana saranno risolte e pertanto gli addetti al Cup procederanno a richiamare i pazienti”.

La manager sta rivedendo, pure, la complessiva organizzazione dell’Oculistica per garantire l’assistenza dei pazienti fragili in lista d’attesa per l’intervento di cataratta in caso di necessità di osservazione prolungata in ospedale. Il Commissario spiega inoltre che quello della carenza di spazi, legata ai cantieri in corso e a quelli di prossima apertura nell’ambito del PNRR, è una delle priorità delle sue attività correnti dal momento del suo insediamento.

Nell’ambito delle strategie d’intervento per lo smaltimento delle liste d’attesa, la manager dell’Azienda ospedaliera universitaria ha istituito una cabina di regia il cui obiettivo è implementare, rafforzare e imprimere una spinta ulteriore alle attività già messe in campo per l’abbattimento dei tempi delle prestazioni.

“La nostra Azienda – aggiunge il Commissario -, così come le altre aziende del SSR, su indicazioni del Governo regionale, da mesi è impegnata nel recupero delle liste di attesa, avendo già raggiunto buoni risultati. L’istituzione di una Cabina di regia servirà a correggere eventuali difetti di sistema e a garantire il monitoraggio continuo delle liste d’attesa secondo i criteri della negoziazione partecipata e programmazione condivisa”.