Policlinico, morta dopo l’intervento: la denuncia dei familiari

Aperto un procedimento penale

PALERMO– Sarà eseguita oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo di Giovanna Garofalo morta a 66 anni all’ospedale Policlinico dopo un intervento nel reparto di chirurgia vascolare. La donna palermitana era stata ricoverata per un infarto ed era stata operata con successo.

I figli assistititi dallo Studio3A e dell’avvocato Ornella Maria Cialona hanno presentato denuncia. Le indagini condotte dalla polizia sono coordinate dal pm Clio Di Guardo.

E’ stato aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, per fare piena luce sul decesso avvenuto il 25 maggio.