Politica e musica: concerto piano e voce per Tomasello e Caserta

Sulle note della tradizione classica internazionale.

CATANIA. Politica e musica per la città di Catania. Si svolgerà domenica 21 maggio alle ore 19 la presentazione della lista “È l’ora del popolo” con Riccardo Tomasello per Maurizio Caserta sindaco e per l’occasione è organizzato un momento musicale: “Concerto Idria, piano e voce”.

Non una presentazione politica tradizionale, ma un momento di partecipazione e convivialità offerto da Riccardo Tomasello, candidato presidente della sesta municipalità nonché fondatore e presidente del movimento “È l’ora del popolo”. In pieno stile civico e di vicinanza alla città, in ogni sua parte, tipico del movimento che ha nel nome la sua mission, si vuole così unire la cultura civica con la cultura in senso più classico. La location scelta per l’occasione è la chiesa Santa Maria dell’Idria, nel cuore della Katane greco-romana, nel quartiere Antico Corso e più precisamente nella piazza Santa Maria dell’Itria.

Sulle note dei più grandi compositori mondiali si esibiranno i soprani Chiara Salerno ed Elisa Moschella, il tenore Pietro di Paola e la pianista accompagnatore Anna Maria Calì. Le musiche suonate sono quelle della tradizione musicale classica internazionale con particolare riferimento, comunque, ai compositori “nostri”, primo tra tutti Vincenzo Bellinii. La scaletta musicale sarà composta da opere di G. Puccini, G. Caccini, F. P. Tosti, F. Mozart, G. Bizet, G. Verdi, H. Mancini e il già citato Bellini.

Saranno presenti tutti i candidati de “È l’ora del popolo”.