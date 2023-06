Poliziotto aggredito al Borgo Vecchio, parte un controllo straordinario

L'operazione decisa dal questore Laricchia

1' DI LETTURA

La polizia di Stato, dopo il pestaggio avvenuto ieri dell’agente di polizia che stava per arrestare l’autore del furto di un motorino, ha circondato Borgo Vecchio a Palermo.

Un controllo straordinario voluto dal questore Leopoldo Laricchia.

Gli agenti di polizia del commissariato “Oreto Stazione” e “Libertà” insieme ad agenti della polizia municipale e dell’Asp, hanno effettuato posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, anche con l’ausilio di cani antidroga, e controlli sugli esercizi commerciali. Il titolare di un pub nella piazza centrale del Borgo è stato multato per occupazione abusiva del suolo pubblico con una sanzione in denaro alla quale si aggiungerà presumibilmente la chiusura dell’attività per 5 giorni.

Ad un’enoteca sono state elevate sanzioni per 8000 mila euro con la chiusura e il sequestro dell’attività. Complessivamente sono state controllate 179 persone di cui 15 sottoposte a misura, una è stata deferita penalmente, 84 veicoli controllati di cui 66 con precedenti penali, 15 sanzioni al codice della strada e 3 sequestri amministrativi.