Catania, consegnato alla cittadinanza il polo sportivo di Villaggio Sant’Agata

La riqualificazione è costata 634 mila euro

CATANIA – Nuovo polo sportivo a Villaggio Sant’Agata: il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi hanno consegnato ai cittadini il polo sportivo di quartiere, a conclusione dei lavori di riqualificazione dello spazio, ampio oltre 2500 metri quadrati, in una delle zone della città maggiormente carente di servizi.

Da domani l’impianto del polo sportivo di villaggio Sant’Agata sarà aperto ogni giorno dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Il nuovo polo sportivo a Villaggio Sant’Agata

Come si legge in un comunicato del Comune di Catania, laddove c’erano sterpaglie e i resti degradati di un vecchio impianto sportivo, nel cuore del villaggio Sant’Agata, adesso c’è un nuovissimo campo da calcio a cinque in erba sintetica; un’area giochi per bambini con una zona fitness e un moderno impianto fotovoltaico di alimentazione energetica.

“L’Amministrazione Comunale – ha detto il sindaco Trantino, incontrando i numerosi cittadini del villaggio Sant’Agata che hanno partecipato alla consegna delle opere – ha ritenuto doveroso valorizzare anche questa zona sin da quando, quasi tre anni fa, sono stati progettati gli interventi di riqualificazione in città, un quartiere che non voglio neppure definire periferico ma diciamo solo più lontano dal centro storico. Ne è venuto fuori un luogo straordinariamente bello e funzionale, un risultato importante per cui ringrazio anzitutto l’assessore Parisi, ma anche tutto lo staff delle politiche comunitarie”.

“Mi appello – ha aggiunto il primo cittadino – al senso di responsabilità degli stessi abitanti della zona visto che ne saranno loro i primi fruitori di questo polo sportivo e del tempo libero, che va garantito e preservato”.

La riqualificazione

L’intervento è stato finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro per una spesa complessiva di circa 643 mila euro; curata anche la risistemazione dello spazio limitrofo allo spazio attrezzato e installati anche un impianto di illuminazione a led e uno di videosorveglianza per garantire la sicurezza con il controllo digitale da remoto e panchine smart con annesse zone wifi.

“Grazie a un lavoro sinergico – ha spiegato Parisi – abbiamo riqualificata un’area urbana difficile e complessa che versava in uno stato di abbandono. L’Amministrazione Comunale, da tempo ormai, si muove per l’attivazione di nuovi servizi integrati e di innovazione sociale soprattutto nelle zone periferiche della Città. Lo conferma l’azione che abbiamo sviluppato a Villaggio Sant’Agata unitamente a quella in corso sul Campo Scuola di Picanello, sul Campo da calcio di Nesima, sul PalaCatania, il Parco urbano in Viale Bummacaro e in quello di Monte po”.

“Tutti progetti – prosegue Parisi – che abbiamo immaginato con il sindaco Salvo Pogliese e che ora sono tutti realizzati, grazie anche alla lungimiranza del sindaco Trantino che ha sempre sostenuto e incoraggiato questo straordinario lavoro di tecnici e amministrativi con il coordinamento di Fabio Finocchiaro e Paolo Di Caro, realizzando azioni di rigenerazione urbana mirata a rendere fruibili l’area del quartiere a tutte le fasce di popolazione, disabili, anziani e bambini, con elementi di arredo urbano sostenibili”.

Alla consegna delle opere hanno preso parte anche una rappresentanza di consiglieri comunali e di circoscrizione e il presidente del VI municipio Francesco Valenti.