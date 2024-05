Polstrada Agrigento, irregolari 5 bus di gite scolastiche su 45

Il bilancio del progetto gite scolastiche in sicurezza

AGRIGENTO – Irregolarità amministrative sono state riscontrate su cinque di 45 pullman utilizzati per le gite scolastiche controllati e sanzionati durante il mese aprile dalla Polizia Stradale di Agrigento.

Il progetto ‘Gite scolastiche in sicurezza’, nato da un’iniziativa della polizia in sinergia col ministero dell’Istruzione, ha fatto potenziare per garantire la sicurezza e l’integrità dei passeggeri il piano dei controlli a campione sugli autobus utilizzati per il trasporto di insegnanti e studenti in occasione delle gite scolastiche.

Particolare attenzione è stata posta all’idoneità dei veicoli adibiti al trasporto, ma anche ai conducenti.