Prossimo obiettivo, il completamento delle bretelle in direzione Catania e Trapani

Le operazioni di varo del raddoppio del ponte Corleone, a Palermo, si sono concluse nella mattinata di martedì 14 luglio rispettando il cronoprogramma previsto. Lo rende noto il Comune, sottolineando che la prima fase dell’intervento è stata completata senza ritardi. Nei prossimi giorni il cantiere entrerà in una nuova fase con l’obiettivo di completare la bretella in direzione Catania entro Ferragosto.

Ponte Corleone a Palermo, la nota del Comune

Le attività sono state coordinate dai tecnici di Anas insieme ai professionisti di Fincantieri, dell’impresa Bruno, ai tecnici del Comune di Palermo e alla Polizia municipale. Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, le operazioni si sono svolte regolarmente e hanno richiesto l’impiego di una grande gru per il posizionamento delle strutture metalliche, protagonista delle delicate fasi di montaggio.

I prossimi interventi sul ponte

Il cantiere proseguirà con il trasferimento della gru sull’altra sponda del fiume Oreto, operazione necessaria per completare il varo della bretella in direzione Catania entro la metà di agosto. Parallelamente è già iniziato il trasporto della carpenteria metallica destinata alla realizzazione della bretella in direzione Trapani, altro tassello del progetto di raddoppio dell’infrastruttura.

Lagalla e Orlando: “Risultato importante”

Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando hanno espresso soddisfazione per l’ottemperanza dei tempi previsti. “Il rispetto del cronoprogramma per le operazioni di varo del raddoppio del ponte Corleone rappresenta un risultato importante per la città. Il lavoro svolto dai tecnici e dagli operatori coinvolti ha consentito di procedere secondo i tempi stabiliti”, hanno detto.

“Questa infrastruttura è strategica per Palermo e il suo completamento consentirà di migliorare la viabilità e la sicurezza di un’arteria fondamentale per migliaia di cittadini – hanno sottolineato – Il lavoro sinergico tra amministrazione, Anas, Fincantieri e impresa esecutrice sta consentendo di procedere secondo il programma previsto. Il completamento delle bretelle in direzione Catania e Trapani rappresenta un ulteriore avanzamento verso la piena funzionalità dell’opera, attesa da tutta la comunità palermitana”. Nei giorni scorsi, i lavori sul ponte Corleone, a Palermo, avevano generato il caos in viale Regione Siciliana.