Ponte, l’attacco di Cirillo a De Luca: “Da crociato alle parole crociate”

MESSINA – “La politica del tutto e del contrario di tutto. Incredibile…No, anzi, credibilissimo. L’on Cateno De Luca ha annunciato una manifestazione contro il ponte”. Sono le parole di Stefano Cirillo, segretario regionale della DC in Sicilia, che lancia l’attacco, sul ponte, al leader di Sud chiama Nord.

Ponte, l’attacco a Cateno

“Proprio lui che, qualche anno fa – continua Cirillo -, pareva volesse costruire i pilastri lato Messina e farlo subito. Lui che ha messo il ponte in tutti i suoi programmi elettorali, in quello di sindaco di Messina, in quello di sindaco di Sicilia, in quello di sindaco d’Italia. Oggi, nel suo programma di sindaco d’Europa il ponte non l’ha messo, anzi dice che è contrario, che non si deve fare e che se lui diventa

parlamentare europeo non lo farà realizzare”.

Il segretario regionale della Dc conclude: “Alla faccia della coerenza. Da crociato a favore del ponte alle crociate contro il ponte. Non è incredibile, è semplicemente Cateno De Luca”.