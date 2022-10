Ponte sullo Stretto, il vertice: data e partecipanti

L'incontro voluto da Matteo Salvini.

Partecipano governatori di Calabria e Sicilia, Occhiuto Schifani (ANSA) – ROMA, 30 OTT – Martedì 8 novembre incontro a Roma tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, e i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. “L’appuntamento, previsto al dicastero di Porta Pia, sarà l’occasione per discutere soprattutto di Ponte sullo Stretto. Si tratta, com’è noto, di un ambizioso obiettivo del centrodestra. Salvini intende realizzarlo,in piena coerenza con quel programma elettorale premiato da milioni di elettori e che rappresenta la stella polare del Vicepremier e Ministro, in totale condivisione con i partner di governo”.Lo si apprende da una nota.

L’intervento di Figuccia (Lega)

“Da siciliano dico sì al Ponte sullo Stretto. Da uomo del popolo, scelto per rappresentare gli interessi della mia terra, mi adopererò con tutte le mie forze perché questo sogno possa diventare realtà. Finalmente collegheremo la Sicilia all’Italia e all’Europa, e in tutto il mondo si parlerà dei nostri ingegneri, dei nostri tecnici e delle nostre preziosissime maestranze. Verranno a vedere ed a percorrere l’opera turisti, curiosi, imprenditori e visitatori che rimarranno incantati dalle bellezze della Sicilia e dalla generosità del Creatore verso l’isola più bella del mondo”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale di Lega-Prima l’Italia “Tutto questo genererà lavoro, porterà investimenti e cambierà finalmente e per sempre il volto economico della Sicilia che diverrà finalmente la California d’Europa, terra di ricchezza e prosperità – aggiunge – L’opera sarà finanziata da fondi privati nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’economia sostenibile, a partire dalla riduzione dell’inquinamento marittimo. Basta ai no ideologici, Sì al lavoro, alla crescita e allo sviluppo. Entreremo nella storia e tutti i siciliani nel mondo, e per sempre, ne saranno orgogliosi”.