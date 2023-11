Ponte sullo Stretto, Schifani ribadisce : “Nessun rallentamento”

Il governatore conferma il massimo impegno per la realizzazione del progetto

MESSINA – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ribadisce ancora una volta l’intenzione di voler procedere con il progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. “Non c’è nessun rallentamento“, dice il governatore.

“Il Ponte cambierà la qualità della vita”

“L’obiettivo principale, anche della Regione Siciliana, è mantenere gli impegni assunti nei confronti del ministro Salvini, contribuendo con uno stanziamento: sto lavorando per ritoccare al rialzo la disponibilità di un miliardo e 200 milioni”, afferma Schifani a margine della cerimonia di avvio della fabbrica dei conci Roboplant di Webuild, che si è tenuta a Belpasso, in provincia di Catania.

“C’è stato chiesto uno sforzo ulteriore e non ci sottrarremo, anche per onorare l’impegno del ministro Salvini. Lo faccio anche per i siciliani perché so bene come la realizzazione del Ponte ne cambierà la qualità della vita“, conclude.