Passeggera tenta di aprire il portellone di un aereo Ryanair: arrestata

Il volo, partito da Manchester, era diretto ad Agadir

Un video immortala l’arrivo della polizia a bordo di un aereo Ryanair per prelevare una passeggera rea di aver tentato di aprire un portellone durante il volo.

Le immagini mostrano gli agenti della Greater Manchester Police mentre fanno scendere una donna, dopo che qualcuno avrebbe cercato di “aprire un’uscita di emergenza”, secondo quanto raccontato da un altro passeggero.

Nel filmato, gli agenti prelevano alcuni effetti personali dalle cappelliere sopra i sedili. Successivamente si vedono i poliziotti percorrere il corridoio verso l’uscita anteriore dell’aereo.

Tenta di aprire il portellone dell’aereo Ryanair: la ricostruzione

Il volo, partito da Manchester con destinazione Agadir, in Marocco, è stato costretto a rientrare nella mattinata di lunedì 25 agosto, dopo essere decollato alle 9.

L’aereo aveva iniziato a dirigersi a sud di Manchester, ma poi ha invertito la rotta ed è tornato indietro, rimanendo in attesa di uno slot per l’atterraggio. L’intera procedura è durata circa un’ora.

Un passeggero a bordo ha raccontato al “Manchester Evening News”: “Il volo Ryanair RK1266 da Manchester per Agadir, in Marocco, è stato dirottato di nuovo a Manchester a causa del tentativo di una passeggera di aprire l’uscita di emergenza”.

La donna è stata bloccata dagli altri passeggeri

“Tuttavia è riuscita soltanto a rimuovere la copertura di plastica – ha aggiunto – senza aprire realmente l’uscita, grazie anche all’intervento degli altri passeggeri che l’hanno fermata e avvisato l’equipaggio intorno alle 9.30. Quest’ultimo ha poi informato il comandante”.

“La passeggera è stata spostata dal sedile in corrispondenza dell’uscita di emergenza e il capitano è rimasto lì fino all’atterraggio a Manchester – ha concluso il testimone – L’aereo è atterrato in sicurezza e la passeggera coinvolta è stata scortata fuori dal velivolo dalla Greater Manchester Police. Gli ingegneri sono saliti a bordo per controllare la porta e hanno sostituito le coperture di plastica”.

Gli agenti della Greater Manchester Police sono saliti a bordo dell’aereo subito dopo l’atterraggio, circa un’ora dopo la partenza. Una donna è stata arrestata al ritorno in sicurezza all’aeroporto, ha confermato un portavoce della polizia.

La dichiarazione del portavoce della compagnia aerea

Un portavoce di Ryanair ha chiarito la dinamica con una dichiarazione rilasciata al “Manchester Evening News”: “Il volo da Manchester ad Agadir (25 agosto) è stato dirottato nuovamente a Manchester poco dopo il decollo a causa del comportamento turbolento di una passeggera a bordo”.

“L’equipaggio ha richiesto in anticipo l’intervento della polizia, che ha atteso l’aereo all’arrivo e ha fatto scendere la passeggera prima che il volo riprendesse la sua rotta verso Agadir”, ha chiosato.

