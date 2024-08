Porticello, a bordo del Bayesian il gotha della finanza: chi sono i dispersi

Chi manca all'appello

PALERMO – Il mare ha già restituito il corpo di Ricardo Thomas, cittadino canadese e cuoco dello yacht Bayesian, affondato all’alba del 19 agosto a Porticello, frazione di Santa Flavia, nel Palermitano. “Popolarmente noto – come si legge nei siti d’informazione di lingua inglese – come il cuoco di Mike Lynch”.

Ricardo Thomas: lo chef

Era imbarcato per motivi di lavoro, in mare per soddisfare le esigenze del suo committente principale – anche lui disperso assieme ad altre cinque persone – e dei suoi ospiti.

Mike Lynche e la figlia Hannah

In queste ore, il volto di Mike Lynch è sulle prime pagine delle principali testate mondiali. Nel 1996, il tycoon ha co-fondato la società di software Autonomy. Nell’ottobre 2011, Autonomy è stata venduta a Hewlett-Packard per oltre 11 miliardi di dollari. Sposato con Angela Bacares, ha due figlie. Una delle due, la diciottenne Hannah, è anche lei tra i dispersi di Porticello.

Jonathan Bloomer e la moglie Judy

Jonathan Bloomer, esponente dell’alta finanza britannica, è presidente della Morgan Stanley Bank International e della compagnia assicurativa Hiscox. Settant’anni di età, ha studiato all’Imperial College di Londra e in precedenza ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione aziendali. Anche la moglie, Anne Elizabeth Judith Bloomer, risulta nell’elenco dei dispersi.

Chris Morvillo e la moglie Nada

L’avvocato statunitense Chris Morvillo ha lavorato su molti casi di corruzione e ha difeso clienti di alto profilo, tra questi proprio Mike Lynch. Morvillo, dal 1999 al 2005, ha lavorato come procuratore aggiunto a New York. Si è occupato, inoltre, dell’indagine penale relativa agli attacchi terroristici del 2001 al World Trade Center.

Dal 2011 è socio del prestigioso studio legale Clifford Chance di New York. Con lui, sulla Bayesian, anche la moglie Nada: attualmente dispersa.