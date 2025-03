L'intervento di Riccardo Pellegrino, vicepresidente del consiglio

CATANIA – “Con il voto sul piano regolatore del porto Forza Italia ha dimostrato di essere un grande partito, unito e responsabile. Siamo la seconda forza di questa maggioranza in consiglio”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio comunale Riccardo Pellegrino, all’indomani dell’ok del Consiglio sul piano del Porto.

“La determina – continua Pellegrino – era di importanza cruciale per la città, un lavoro certosino svolto dalla direzione Urbanistica guidata dal dottor Biagio Bisignani e dell’amministrazione tutta, sindaco Trantino e Assessore La Grega in testa. Era dovere del Consiglio tutto arrivare al traguardo”.

Ascoltate “parti politiche e associazioni”

“Mi complimento con tutti i colleghi per aver lavorato incessantemente e con grande senso di responsabilità – prosegue -. Grazie ai colleghi di Fratelli d’Italia e di Prima l’Italia, ma anche ai colleghi di opposizione. sono state ascoltate non solo tutte le parti politiche, ma anche le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste”.

“Ognuno ha avuto modo di dire la sua e tante delle proposte e dei dubbi sono stati fatti propri e inseriti negli emendamenti presentati in dibattito – sottolinea -. Si dovrà sicuramente vigilare sul secondo step, ma non potevamo bloccare al palo una delibera che pianifica un futuro turistico e commerciale per questa città”.

“Siamo garanti di tutti i cittadini”

“Non ho mai avuto paura di andare contro l’amministrazione quando ho ritenuto che il focus non fosse sul bene collettivo. Ma i giochetti politici non mi sono mai piaciuti: come consiglieri siamo garanti di tutti i cittadini, non degli interessi personali di qualcuno. Adesso l’obiettivo di tutti sia quello di vigilare affinché la correttezza degli appalti non vengano inficiata da infiltrazioni mafiose”, conclude Pellegrino.