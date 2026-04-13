Posidonia a Menfi, fissato il sopralluogo dei tecnici regionali

Il governatore conferma l'impegno annunciato durante la visita di La Rocca Ruvolo (nella foto)

PALERMO – Dopodomani 15 aprile 2026 i tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture saranno a Porto Palo di Menfi, in provincia di Agrigento, per un sopralluogo in vista degli interventi per la rimozione della posidonia accumulatasi sui fondali.

Posidonia a Menfi, fissato il sopralluogo

“Ho ascoltato le richieste arrivate dalla comunità e seguo da vicino le problematiche che i pescatori, e non solo, stanno affrontando a causa dell’accumulo della posidonia – dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani – Ho chiesto all’assessorato delle Infrastrutture di accelerare le procedure per risolvere questa problematica anche in vista dell’ormai vicina stagione estiva”. Per i primi interventi è previsto uno stanziamento di circa 400 mila euro”.

Proprio ieri il primo cittadino di Menfi Vito Clemente, aveva annunciato, durante un sopralluogo con la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo di Forza Italia, l’impegno del governatore siciliano.

La Rocca Ruvolo: “Grazie al presidente Schifani per l’attenzione”

“Ringrazio il presidente Schifani per l’attenzione e per aver mantenuto l’impegno di seguire personalmente il problema della posidonia oceanica nell’area portuale di Porto Palo di Menfi, un segnale concreto di vicinanza alla comunità, agli operatori economici e ai pescatori”. Lo scrive in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dopo l’annuncio, da parte del governatore, di un sopralluogo dei tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture a Porto Palo per programmare gli interventi di rimozione per cui sono già stati stanziati circa 400 mila euro.