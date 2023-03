Nuoto Catania ancora sconfitta in trasferta: vince Posillipo

L'incontro termina 16-8 in favore dei padroni di casa

La Nuoto Catania è stata sconfitta dal Posillipo in trasferta, 16-8 il risultato al termine del match. I primi ad andare a segno sono i padroni di casa con Milicic 1-0, risponde La Rosa 1-1. Poco dopo Stevenson trasforma un rigore 2-1, Privitera porta il match in parità 2-2. Segue una tripletta del Posillipo con Stevenson, Mattiello e Briganti 5-2. Per i rossazzurri è Eskert ad accorciare le distanze 5-3. Chiude la prima frazione la rete di Briganti 6-3.

Nella seconda frazione va a segno Iodice 7-3. Nella penultima frazione si impone il Posillipo con Picca 8-3, per la Nuoto Catania va a segno prima Camilleri 8-4 e poi La Rosa 8-5. Poco dopo va a segno Briganti 9-5. Cartellino rosso per brutalità al capitano rossazzurro Giorgio Torrisi. Stevenson trasforma un rigore 10-5, poi va a segno Briganti, Stevenson 12-5 e Abramson 13-5. L’ultima frazione di gioco si apre con la rete di Camilleri 13-6, poi segue la doppietta dei padroni di casa con Stevenson 15-6. Poco dopo va a segno di nuovo il Posillipo con Somma su rigore 16-6. A chiudere il match due reti rossazzurre: quella di Riccardo Torrisi 16-7, e quella di Gustavo De Freitas Guimaraes su rigore 16-8.

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato al termine del match: “Purtroppo questa squadra in trasferta manifesta dei limiti che vanno oltre l’aspetto tecnico e tattico, limiti che riguardano più l’aspetto mentale. L’approccio alla gara non è stato quello che doveva essere, la responsabilità è di tutti, compreso io. Bisogna capire il motivo per il quale accade tutto ciò”.

IL TABELLINO

CN POSILLIPO-NUOTO CATANIA 16-8

CN POSILLIPO: L. Izzo, D. Iodice 1, B. Stevenson 6, T. Abramson 1, G. Mattiello 1, A. Somma 1, A. Picca 1, J. Lanfranco, L. Briganti 4, M. Lanfranco, M. Milicic 1, P. Saccoia, R. Spinelli. All. Brancaccio

NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert 1, G. La Rosa 2, R. Torrisi 1, V. Nicolosi, G. Torrisi, S. Camilleri 2, G. De Freitas Guimaraes 1, A. Privitera 1, E. Russo, S. Catania, Calì. All. Dato

Arbitri: Petronilli e Ricciotti.

Parziali: 6-3 1-0 6-2 3-3 Spettatori 200 circa. Espulso per brutalità G. Torrisi (C) nel terzo tempo. Uscito per limite di falli Saccoia (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Posillipo 8/9 + 4 rigori, Catania 3/9 + 1 rigore.