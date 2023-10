Poste italiane assume addetti allo smistamento: ecco come candidarsi

E' richiesta la disponibilità a lavorare in orari notturni

Poste Italiane assume e cerca addetti allo smistamento in tutta Italia. Il compito sarà quello di gestire lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, amministrando il magazzino e i relativi flussi informativi.

Requisiti richiesti

A differenza dei porta lettere, per l’addetto allo smistamento non è richiesto un voto minimo per il diploma, ma solamente la disponibilità a lavorare su orari notturni.

Tipologia contratto

Contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Le sedi

Le ricerche sono per le sedi di: Ancona, Bologna, Firenze, Pisa, Napoli, Bari, Lamezia Terme, Padova, Verona, Venezia, Genova, Novara, Brescia, Milano Borromeo, Milano Roserio, Roma Via Affile, Fiumicino, Cagliari.

La regione/le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali.

I candidati che aderiranno all’annuncio dovranno indicare una sede di preferenza (da indicarsi nell’ultima domanda, nella Sezione DOMANDE DI CANDIDATURA) e potranno essere inseriti solo a fronte di idoneità alla mansione da accertare con visita medica in sede aziendale.

Puoi inviare la tua candidatura entro il 20 ottobre 2023