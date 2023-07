Poste Italiane: “Piena salubrità degli uffici di via Etnea”

La risposta alla denuncia del sindacato UIl.

CATANIA – In riferimento all’articolo “Alla filiale delle Poste, climatizzatori malfunzionanti e pulci” (23/7/23), Poste Italiane rassicura sulla piena salubrità dei locali degli uffici siti in via Etnea regolarmente aperti al pubblico.

In particolare, sull’impianto di condizionamento, si informa che quest’ultimo è sempre stato regolarmente operante e in via preventiva, al fine di evitare possibili disagi in considerazione delle temperature estive, sono stati effettuati e programmati interventi di manutenzione e sostituzione su alcune unità dell’impianto stesso.

Riguardo invece alla presenza di insetti sospetti, l’Azienda precisa di aver effettuato tempestivamente, a seguito della segnalazione e in via precauzionale, ripetuti interventi di disinfestazione oltre a quelli già calendarizzati periodicamente.

Si ribadisce, dunque, l’attenzione di Poste Italiane sul tema del rispetto dei requisiti di salubrità dei locali aziendali e sul pronto intervento delle strutture preposte a tutela delle corrette condizioni di accoglienza del personale e della clientela.