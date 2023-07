“Alla filiale delle Poste, climatizzatori malfunzionanti e pulci”

La denuncia è del Segretario locale di UilPoste Catania, Eugenio Cambria

CATANIA – “Lavoratrici e lavoratori dell’Ufficio Postale Catania Centro e della Filiale CT1 continuano a prestare il proprio servizio agli utenti, alle persone, malgrado gli impianti di climatizzazione ormai da tempo funzionino male. E nella Filiale bisogna pure fare i conti con un’infestazione di pulci. Abbiamo segnalato il problema ai responsabili aziendali. Servono risposte urgenti o saremo costretti a rivolgerci all’Ispettorato del Lavoro”.

Ad affermarlo, è il segretario generale della UilPoste Catania, Eugenio Cambria, che in queste ore ha inviato nuovamente una nota di protesta alla Direzione regionale di Poste Italiane per ribadire “le problematiche nell’Ufficio Postale Catania Centro e Filiale CT 1”. Nelle scorse settimane, Eugenio Cambria aveva reclamato “per le vie brevi” con i vertici aziendali segnalando “disagi e rischi” del personale in servizio in due uffici tra i più importanti e affollati del capoluogo etneo. Nessuna risposta.

Dopo una prima comunicazione scritta, adesso l’esponente sindacale puntualizza in una lettera aperta: “II 17 luglio la UilPoste ha formalizzato la grave situazione, determinata dal malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione che non assicura gli standard di confort lavorativo, in atto aggravati dalla eccezionale ondata di calore. Ad oggi la questione non risulta risolta, permanendo la situazione di stress a carico di tutti gli operatori. Si denuncia inoltre che all’interno degli uffici della Filiale di Catania 1, permane l’infestazione da pulci che origina, da notizie assunte, dai sottostanti locali adibiti ad archivio. Un ulteriore ritardo negli interventi, urgenti quanto necessari, ci costringerà a richiedere l’intervento del competente Ispettorato del Lavoro”.