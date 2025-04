Poste, Maurizio Affatigato confermato segretario regionale Slp-Cisl Sicilia

Il congresso regionale al teatro Regina Margherita di Caltanissetta

CALTANISSETTA – Nella suggestiva location del Teatro Comunale Regina Margherita a Caltanissetta si è chiuso il Congresso Regionale dei Postali della Cisl. Il palermitano Maurizio Affatigato è stato confermato Segretario Regionale del Slp Cisl Sicilia. Confermata in segreteria Carlotta Grasso, mentre fa il suo ingresso Fabio Puzzanghera.

Maurizio Affatigato

Temi centrali del dibattito la salute e la sicurezza sul lavoro, l’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, la lotta contro le discriminazioni di genere e la promozione di una maggiore inclusione.

“L’obiettivo primario rimane il consolidamento del sindacato dei lavoratori postali della Cisl, stimolando un percorso di crescita e sviluppo che interpreti al meglio le trasformazioni del settore, migliori le politiche occupazionali e rappresenti con forza le esigenze dei nostri iscritti – ha dichiarato il segretario del Slp Cisl Sicilia Maurizio Affatigato -”.

Il congresso ha visto la partecipazione del Segretario Usr Cisl Sicilia Leonardo La Piana. Le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale del Slp Cisl Raffaele Roscigno, la cui autorevole presenza testimonia la rilevanza cruciale di questo evento.

L’intervento conclusivo è stato articolato, toccando i temi chiave del dibattito e ponendo l’accento sulle sfide del futuro in Sicilia. Roscigno ha invitato a non sottovalutare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro siciliano, sottolineando la necessità di definire paletti chiari affinché l’innovazione tecnologica sia accompagnata da tutele adeguate per i lavoratori.