Posti di lavoro disponibili in provincia di Enna: i requisiti

Dead line per il 24 novembre 2024

Il Comune di Agira (EN) assume tre funzionari amministrativi contabili a tempo indeterminato e parziale con un posto riservato. Sarà possibile inviare la propria candidatura per i posti di lavoro entro le 23:59 del 24 novembre 2024 attraverso il portale InPA.

Assunzioni ad Agira: un posto su tre sarà riservato

Il posto riservato sarà destinato a diverse categorie di lavoratori:

a coloro che sono titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Agira ;

; agli appartenenti alle categorie protette ;

; una frazione del 30% ai volontari delle Forze Armate italiane ;

; una frazione del 15% agli operatori volontari che hanno conluso il servizio civile universale senza demerito.

In caso vi siano posti non coperti, per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti a queste categorie sopracitate, saranno assegnati agli altri concorrenti.

Tre posti di lavoro ad Agira

Tre posti di lavoro al Comune di Agira: richieste due lauree

I requisiti specifici previsti dal bando di concorso per i tre posti di lavoro sono:

una laurea del vecchio ordinamento o un diploma di laurea in Giurisprudenza , Economia e commercio , Scienze politiche o Scienze dell’amministrazione ;

del vecchio ordinamento o un in , , o ; una laurea specialistica o laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze dell’economia, Scienze economico aziendali, Direzione Aziendale o Scienze della politica.

SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO SU LIVESICILIA