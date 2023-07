“Potenziare l’organico dell’hot-spot di via Forcile”

L'appello della deputata regionale dem Ersilia Savarino.

CATANIA. “Occorre intervenire subito a sostegno dell’appello del Siulp di potenziare, per quanto riguarda l’organico ed in termini strutturali, l’hot spot di via Forcile”. È quanto dichiara Ersilia Saverino, parlamentare ARS del Pd, che coglie l’allarme lanciato dal segretario provinciale di Catania del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia, Giuseppe Scaccianoce.

“È impensabile che, con le attuali temperature torride – prosegue Saverino – gli operatori di Polizia, impegnati nelle operazioni di prima gestione dei flussi migratori, possono operare in carenza di organico ed in una struttura non adeguatamente attrezzata a garantire la salute di chi vi lavora Non bastano le passerelle preelettorali, le promesse mai mantenute, le strumentali solidarietà alle forze dell’ordine o, peggio ancora, le annunciate strette sul fenomeno dell’immigrazione annunciate dal centrodestra a porre riparo ad una situazione divenuta insostenibile. sbarchi continuano senza sosta e occorre investire risorse e personale per far fronte alle operazioni di accoglienza, identificazione e smistamento. Va tutelata la salute dei profughi, ma anche di chi è costretto a turni faticosi, in condizioni di lavoro difficili”.

“La professionalità e la grande umanità delle Forze di Polizia preposte a questo impegnativo compito meritano l’attenzione e la sollecitudine delle istituzioni preposte . In tal senso, mi attiverò, per quanto di mia competenza, per capire meglio quali siano le intenzioni di Comune e Prefettura”, conclude Ersilia Saverino.