Poule Scudetto: il Catania ribalta il Brindisi (ma è già fuori)

Litteri e Palermo firmano il successo esterno. Super Bethers. Ma non è bastato. (FOTO CATANIA SSD)

CATANIA. Le stranezze del calcio: il portiere del Catania para l’imparabile, il Brindisi meriterebbe di più ma alla fine sono i rossazzurri a portare a casa un successo tuttavia inutile che sancisce l’eliminazione della formazione etnea dalla poule scudetto. Gara sottotono quella disputata da Lodi e compagni, costretti a rinunciare allo squalificato Lorenzini e con Rizzo adattato al centro della difesa. Sarao prova ad illudere i suoi con una ficcante conclusione dalla distanza che sibila a lato ma sono poi i padroni di casa, allenati da Danucci, a salire in cattedra ed a sfiorare più volte il vantaggio. Bethers sale sugli scudi e sciorina una serie di parate prodigiose… opponendosi alle conclusioni dei vari Opoola, Felleca e Malaccari. Il Catania, invece, non riesce a trovare il bandolo della matassa, rientrando in campo nella ripresa con un piglio più deciso.



Ma, dopo una clamorosa occasione sprecata in avvio da Vitale, il Brindisi torna in cattedra ma Bethers si oppone alla grande ai tentativi di D’Anna, Cancelli e Felleca… sino a quando quest’ultimo non trova il varco giusto per sbloccare il risultato. Mister Ferraro, a questo punto, si gioca il tutto per tutto… attingendo a piene mani dalla panchina e riuscendo a capovolgere il punteggio. Prima è Litteri a deviare in rete sull’assist di Palermo e, sul filo di lana, è lo stesso numero 23 a regalare al Catania l’ennesimo successo stagionale, stavolta inutile perché la squadra rossazzurra… alla luce della valutazione complessiva dei risultati maturati negli altri gironi … è eliminato dalla poule scudetto. Adesso testa al futuro, in vista del prossimo campionato di serie C. Primo “nodo” da sciogliere la scelta dell’allenatore. Alla guida del Catania resterà Ferraro o no?



[Credit foto: Catania SSD]

Il tabellino

BRINDISI – CATANIA

1 – 2

BRINDISI – (3-5-2) Vismara, Rossi, Felleca (dal 31°s.t. Palumbo), D’Anna (k), Valenti, Ceesay (dal 28°p.t. Cancelli), Malaccari (dal 20°s.t. Dammacco), Opoola, Di Modugno, Baldan, Maltese (dal 38°s.t. Maltese).

A disposizione: Di Fusco, Esposito, Sirri, Mancarella.

Allenatore: Ciro Danucci.

CATANIA SSD–(4-3-3)Bethers, Boccia (dal 1°s.t. Pedicone), Rizzo, Castellini, Rapisarda, Lodi (k) (dal 23°s.t. Litteri), Palermo, Vitale, De Respinis (dal 1°s.t. Russotto An.), Sarao, De Luca (dal 14°s.t. Giovinco).

A disposizione: Groaz, Di Grazia, Forchignone, Russotto Al., Baldassar.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Alessio Marra di Mantova.

Assistenti: Simone Minio (La Spezia) e Niccolò Pasquini (Genova).

Reti: 24°s.t. Felleca (BR); 30°s.t. Litteri (CT); 45°s.t. Palermo (CT).

Ammoniti Giovinco (CT).

Squalificati: Lorenzini (CT).

Indisponibili: Sarno, Lubishtani, Chiarella, Somma (CT).

primo tempo (0-0)

10° conclusione dalla distanza di Sarao: fuori di poco;

18° Ceesay non inquadra lo specchio della porta;

20° Bethers anticipa D’Anna uscita bassa;

21° occasionissima per il Brindisi: Opoola si presenta tutto solo davanti a Bethers che riesce a sventare in tuffo!

23° Felleca mette in rete ma era in fuorigioco;

28° nel Brindisi, l’acciaccato Ceesay è costretto a lasciare il posto a Cancelli:

31° Bethers si salva ancora sull’insidioso diagonale di Opoola;

38° Bethers respinge la conclusione di Malaccari;

40° gran colpo di testa di Opoola e splendida risposta in tuffo di Bethers;

47° dopo 2 minuti di recupero, il primo tempo si chiude a reti inviolate.

secondo tempo (1-2)

1°s.t. nel Catania, Russotto e Pedicone sostituiscono De Respinis e Boccia;

1° occasione per il Catania: diagonale di Vitale che sibila di pochissimo a lato;

6° Bethers alza in corner il tiro-cross di Felleca;

7° Bethers blocca il colpo di testa di Valenti;

10° deviazione prodigiosa di Bethers sulla conclusione a botta sicura di Cancelli;

13° Bethers respinge in tuffo il gran tiro di D’Anna;

14° nel Catania, Giovinco rileva uno spento de Luca;

20° nel Brindisi, Damacco subentra a Malaccari;

23° nel Catania, Litteri sostituisce Lodi;

24° Brindisi in vantaggio: Felleca spedisce in rete don una girata al volo dopo azione insistita dei pugliesi: 1-0 !

26° Opoola segna ancora ma era in fuorigioco;

28° punizione di Sarao che sbatte sulla barriera brindisina;

30° pareggio del Catania: sul cross di Palermo… Litteri mette in rete da due passi: 1-1 !

31° nel Brindisi, Felleca lascia il posto a Palumbo;

32° tiro-cross di Castellini che per poco non beffa Vismara;

33° colpo di testa di Opoola che manda il pallone di pochissimo a lato;

36° Litteri calcia alto da centro area;

38° nel Brindisi, De Rosa prende il posto di Maltese;

42° Di Modugno manda di poco a lato;

44° sulla corta respinta di Vismara… Vitale s’impappina e sbaglia il gol da due passi!

45° concessi 3 minuti di recupero;

45° Catania in vantaggio: Vitale apre per Russotto sul cui cross basso irrompe Palermo che devia in rete: 1-2 !

48° vince il Catania. Vittoria probabilmente inutile!