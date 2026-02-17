POWERNET: Fotovoltaico 6 kWp con accumulo 10 kWh a Capaci

Fotovoltaico 6 kWp con accumulo 10 kWh: più energia, più libertà, più valore alla tua casa
Oggi scegliere il fotovoltaico significa fare un passo concreto verso il futuro.
Non solo risparmio in bolletta, ma autonomia energetica, sicurezza e valorizzazione dell’immobile.
Con Powernet, a Capaci, in via Sant’Erasmo 37, è disponibile una soluzione fotovoltaica 6 kWp con accumulo da 10 kWh, progettata per chi vuole un impianto chiavi in mano, affidabile e pronto a durare nel tempo.
Precisione. Puntualità. Eccellenza.
Tre parole che riassumono un metodo di lavoro attento ai dettagli, dalla progettazione all’installazione finale. Ogni impianto è studiato per garantire massime prestazioni, sicurezza e semplicità di utilizzo.
Un impianto completo e performante
Il sistema è composto da:
- 14 moduli Trinasolar TSM-450NEG9R.28 da 450 W (potenza totale 6 kWp)
- Inverter GoodWe GW6000-ES-20-G2
- Accumulo da 10 kWh con 2 batterie GoodWe Lynx U G3
Componenti di alta qualità, scelti per affidabilità, rendimento e compatibilità con le esigenze energetiche di oggi e di domani.
Accumulo e funzione BACKUP inclusa
Il vero valore aggiunto è il sistema di accumulo, che consente di utilizzare l’energia prodotta anche nelle ore serali e notturne, riducendo drasticamente il prelievo dalla rete.
In più, la funzione backup (UPS) è già inclusa: in caso di blackout l’impianto entra in funzione in meno di 10 millisecondi, garantendo alimentazione ai carichi essenziali. Una sicurezza concreta, non un optional.
Fotovoltaico 6 kWp con accumulo 10 kWh: tutto incluso, davvero
L’impianto è fornito chiavi in mano, comprensivo di:
- Progettazione e schema unifilare
- Pratiche DSO (anche per nuovo POD) e GSE se richieste
- Quadri elettrici e protezioni CEI 0-21
- Strutture di montaggio professionali
- Collaudo e messa in servizio
Nessuna sorpresa, nessun pensiero.
Monitoraggio intelligente
Il sistema di monitoraggio è incluso nell’inverter e permette di controllare da smartphone produzione, consumi e accumulo in tempo reale. L’energia diventa finalmente sotto controllo.
Tempi certi e garanzie solide
- Fornitura e posa: 5–8 settimane dalla conferma
- Durata cantiere: 1–2 giorni lavorativi
Garanzie:
- 25 anni sui moduli Trinasolar
- 10 anni su inverter e batterie GoodWe
- 24 mesi sui lavori eseguiti
Fotovoltaico 6 kWp con accumulo 10 kWh: un investimento accessibile
È disponibile la possibilità di finanziamento con rate flessibili:
- 48 rate da 267 €
- 72 rate da 155 €
- 120 rate da 106 €
Spesso la rata è paragonabile al risparmio in bolletta: invece di pagare energia, inizi a produrla.
Opzioni consigliate:
- Manutenzione programmata e monitoraggio proattivo: 150 €/anno
- Protezione fulmini SPD Tipo I lato AC: 850 €
Informazioni
Indirizzo: Via Sant’Erasmo 37 – Capaci
Telefono: 091 877 8615
E-mail: info@powernetsrl.it
Il futuro dell’energia è già qui.
E parte dal tuo tetto.