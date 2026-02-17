POWERNET: Fotovoltaico 6 kWp con accumulo 10 kWh a Capaci

Fotovoltaico 6 kWp con accumulo 10 kWh: più energia, più libertà, più valore alla tua casa

Oggi scegliere il fotovoltaico significa fare un passo concreto verso il futuro.

Non solo risparmio in bolletta, ma autonomia energetica, sicurezza e valorizzazione dell’immobile.

Con Powernet, a Capaci, in via Sant’Erasmo 37, è disponibile una soluzione fotovoltaica 6 kWp con accumulo da 10 kWh, progettata per chi vuole un impianto chiavi in mano, affidabile e pronto a durare nel tempo.

Precisione. Puntualità. Eccellenza.

Tre parole che riassumono un metodo di lavoro attento ai dettagli, dalla progettazione all’installazione finale. Ogni impianto è studiato per garantire massime prestazioni, sicurezza e semplicità di utilizzo.

Un impianto completo e performante

Il sistema è composto da:

14 moduli Trinasolar TSM-450NEG9R.28 da 450 W (potenza totale 6 kWp)

Inverter GoodWe GW6000-ES-20-G2

Accumulo da 10 kWh con 2 batterie GoodWe Lynx U G3

Componenti di alta qualità, scelti per affidabilità, rendimento e compatibilità con le esigenze energetiche di oggi e di domani.

Accumulo e funzione BACKUP inclusa

Il vero valore aggiunto è il sistema di accumulo, che consente di utilizzare l’energia prodotta anche nelle ore serali e notturne, riducendo drasticamente il prelievo dalla rete.

In più, la funzione backup (UPS) è già inclusa: in caso di blackout l’impianto entra in funzione in meno di 10 millisecondi, garantendo alimentazione ai carichi essenziali. Una sicurezza concreta, non un optional.

Fotovoltaico 6 kWp con accumulo 10 kWh: tutto incluso, davvero

L’impianto è fornito chiavi in mano, comprensivo di:

Progettazione e schema unifilare

Pratiche DSO (anche per nuovo POD) e GSE se richieste

Quadri elettrici e protezioni CEI 0-21

Strutture di montaggio professionali

Collaudo e messa in servizio

Nessuna sorpresa, nessun pensiero.

Monitoraggio intelligente

Il sistema di monitoraggio è incluso nell’inverter e permette di controllare da smartphone produzione, consumi e accumulo in tempo reale. L’energia diventa finalmente sotto controllo.

Tempi certi e garanzie solide

Fornitura e posa: 5–8 settimane dalla conferma

Durata cantiere: 1–2 giorni lavorativi

Garanzie:

25 anni sui moduli Trinasolar

10 anni su inverter e batterie GoodWe

24 mesi sui lavori eseguiti

Fotovoltaico 6 kWp con accumulo 10 kWh: un investimento accessibile

È disponibile la possibilità di finanziamento con rate flessibili:

48 rate da 267 €

72 rate da 155 €

120 rate da 106 €

Spesso la rata è paragonabile al risparmio in bolletta: invece di pagare energia, inizi a produrla.

Opzioni consigliate:

Manutenzione programmata e monitoraggio proattivo: 150 €/anno

Protezione fulmini SPD Tipo I lato AC: 850 €

Informazioni

Indirizzo: Via Sant’Erasmo 37 – Capaci

Telefono: 091 877 8615

E-mail: info@powernetsrl.it

Facebook

Sito Web

Il futuro dell’energia è già qui.

E parte dal tuo tetto.